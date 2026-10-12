LCC Infotech gewährte Anlegern Blick in die Bücher

LCC Infotech hat am 10.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 542400 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 54,3 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 0,0 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at