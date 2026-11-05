LCI Industries Profit Retreats In Q3

(RTTNews) - LCI Industries (LCII) revealed earnings for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $50.087 million, or $2.05 per share. This compares with $62.493 million, or $2.55 per share, last year.

Excluding items, LCI Industries reported adjusted earnings of $53.97 million or $2.21 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 4.6% to $992.48 million from $1.04 billion last year.

LCI Industries earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $50.087 Mln. vs. $62.493 Mln. last year. -EPS: $2.05 vs. $2.55 last year. -Revenue: $992.48 Mln vs. $1.04 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 8.25 To $ 8.50 Full year revenue guidance: $ 3.9 B To $ 4.0 B