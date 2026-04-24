LCNB präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

LCNB lud am 22.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei LCNB noch ein Gewinn pro Aktie von 0,330 USD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 30,1 Millionen USD, gegenüber 30,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,38 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at