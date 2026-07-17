LCNB: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

LCNB hat am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei LCNB noch ein Gewinn pro Aktie von 0,410 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat LCNB im vergangenen Quartal 31,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LCNB 31,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at