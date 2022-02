Le Drian fordert Lawrow zu Einflussnahme auf Separatisten auf

PARIS (dpa-AFX) - Im Ukraine-Konflikt hat Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow zur Einflussnahme auf die moskautreuen Separatisten aufgerufen. Es sei wichtig, dass es so schnell wie möglich zu einem Treffen der trilateralen Kontaktgruppe unter Leitung der OSZE komme, sagte Le Drian am Montag in einem Telefonat mit Lawrow, wie das Außenministerium in Paris mitteilte. Das Treffen sei unerlässlich, um die Beteiligten dazu zu bringen,den Waffenstillstand an der Kontaktlinie in der Ostukraine zu erhalten, wo sich die ukrainische Armee und von Moskau unterstützte Separatisten gegenüberstehen. Beide Minister hätten ein Treffen am Freitag in Paris vereinbart, hieß es.

Lawrow wiederum sagte laut einer Mitteilung aus Moskau, Kiew "imitiere" lediglich die Bemühungen um "nachhaltige Lösungen" mit voller Zustimmung der westlichen Partner, darunter auch Deutschland und Frankreich. Lawrow hat schon mehrfach von Berlin und Paris gefordert, mehr Druck auf Kiew bei der Umsetzung der Vereinbarung des Friedensplans für die Ostukraine zu machen./evs/DP/jha