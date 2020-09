Le Maire verlangt von EU klare Haltung gegenüber China

FRANKFURT (Dow Jones)--Vor dem EU-China-Gipfel hat der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire eine entschiedene Position der Europäischen Union gegenüber China angemahnt. "Priorität für die EU muss haben, eine gemeinsame Haltung zu entwickeln. Die hat sie im Moment nicht", sagte er der Welt am Sonntag.

"Die EU muss ihre eigenen Interessen definieren, muss stark und unabhängig sein - sowohl von China als auch von den USA. Das ist entscheidend, um im 21. Jahrhundert erfolgreich zu sein", so Le Maire. "Wenn wir eine solide Beziehung zu einem Land wie China aufbauen wollen, müssen wir unsere Werte verteidigen. Für die EU ist nichts gewonnen, wenn sie ihre eigenen Werte vergisst."

An der Videokonferenz am Montag nehmen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Ratspräsident Charles Michel und Bundeskanzlerin Angela Merkel als Vertreterin der deutschen Ratspräsidentschaft teil. In der Videoschalte soll es vor allem um das seit langem verhandelte EU-China-Investitionsschutzabkommen gehen. Die Gespräche werden überschattet durch die jüngsten Entwicklungen in Hongkong.

September 12, 2020