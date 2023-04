'Le Monde': Frankreich beteiligt sich an russischem AKW-Bau in Ungarn

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich beteiligt sich nach einem Bericht der Zeitung "Le Monde" am russischen Bau zweier Atomkraftwerke in Ungarn. Die Regierung habe dem Unternehmen Framatome grünes Licht für eine Mitwirkung an der Errichtung zweier neuer Reaktorblöcke durch das russische Unternehmen Rosatom für das Atomkraftwerk Paks gegeben, berichtete "Le Monde" am Donnerstag.

Ursprünglich hätte Framatome die Leittechnik für die neuen Reaktoren gemeinsam mit Siemens Energy liefern sollen. Wegen des Ukraine-Kriegs gebe es aus Deutschland aber keine Exportgenehmigung für die Kraftwerkstechnik, deshalb setze Ungarn auf Frankreich, sagte Ungarns Außenminister Peter Szijjarto der Zeitung.

Die Zusammenarbeit von Paris und Budapest bei der Kernenergie war bereits Thema eines Treffens des französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit Ungarns Regierungschef Viktor Orbán Mitte März. Wie es vom Energiewendeministerium in Paris hieß, sei die Atomindustrie von den europäischen Sanktionen gegen Russland ausgenommen.

Die französische Atomindustrie unterstütze europäische Partner und insbesondere Ungarn, sofern sie die Sanktionen einhielten. Die Ungarn seien letztlich die Nutznießer des AKW-Projekts, das die Nutzung klimaschädlicher Kohle- und Gaskraftwerke zurückdränge, sagte ein Ministeriumssprecher der Zeitung./evs/DP/nas