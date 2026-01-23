|
23.01.2026
Le Travenues Technology präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Le Travenues Technology hat am 22.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 INR, nach 0,400 INR im Vorjahresvergleich.
Le Travenues Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,18 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,42 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,530 INR je Aktie sowie einen Umsatz 3,25 Milliarden INR prognostiziert.
