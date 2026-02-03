Lead Financial Services präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lead Financial Services ließ sich am 02.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lead Financial Services die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 INR, nach 0,220 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 1,5 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,6 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at