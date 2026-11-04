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04.11.2026 06:31:28
Lead Financial Services: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Lead Financial Services hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,05 INR gegenüber 0,040 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Lead Financial Services im vergangenen Quartal 0,7 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 57,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lead Financial Services 1,6 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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