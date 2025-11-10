Lead gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lead gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 62,18 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -23,910 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,22 Prozent auf 886,9 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at