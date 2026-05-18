18.05.2026 06:31:29

Lead hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Lead hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 57,74 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -4,280 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Lead im vergangenen Quartal 1,88 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 72,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lead 1,09 Milliarden JPY umsetzen können.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 26,780 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lead -40,530 JPY je Aktie generiert.

Lead hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 5,14 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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