Lead stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lead hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 15,52 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -62,180 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 90,46 Prozent auf 1,69 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 886,9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at