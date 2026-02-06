Leader Electronics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Leader Electronics hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 22,23 JPY gegenüber 4,18 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 1,03 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 965,7 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at