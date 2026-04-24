Leader Harmonious Drive Systems A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Leader Harmonious Drive Systems A hat am 22.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Leader Harmonious Drive Systems A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,110 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 140,1 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 42,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 98,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at