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24.04.2026 06:31:29
Leader Harmonious Drive Systems A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Leader Harmonious Drive Systems A hat am 22.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Leader Harmonious Drive Systems A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,110 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 140,1 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 42,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 98,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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