WELCOME HOLDINGS AD Aktie
WKN DE: A0X8UN / ISIN: BG1100074084
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15.06.2026 01:39:20
Leaders of Germany, the UK, France, Italy and Qatar welcome US-Iran peace deal announcement
Pakistani PM Shehbaz Sharif has announced a peace deal between the US and Iran, with a signing ceremony on June 19. Sharif said both sides would terminate military operations, including in Lebanon. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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