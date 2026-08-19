United Community Banks Aktie
WKN DE: 575625 / ISIN: US90984P1057
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19.08.2026 17:00:01
Leadership Investment: Director Carande Acquires 2,101 Shares of United Community Banks
Director Carl Steven Carande purchased 2,101 shares of United Community Banks (NYSE:UCB) at $35.35 per share, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($35.35); post-transaction value based on Aug. 10, 2026, market close ($35.40).United Community Banks functions as the parent entity for United Community Bank, through which it delivers a comprehensive array of financial solutions. Its core banking activities include accepting various deposit accounts, such as checking, savings, and money market accounts.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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