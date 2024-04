Leading Companies Launch Consortium to Address AI's Impact on the Technology Workforce

The AI-Enabled ICT Workforce Consortium is led by Cisco and joined by Accenture, Eightfold, Google, IBM, Indeed, Intel, Microsoft and SAP to assess AI's impactMore RSS Feeds: https://newsroom.cisco.com/c/r/newsroom/en/us/rss-feeds.html Weiter zum vollständigen Artikel bei Cisco Systems Inc. Zum vollständigen Artikel