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WKN: 876635 / ISIN: US48666K1097

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25.03.2026 12:34:00

Leading home builder says the Iran war is already hurting housing market

KB Home shares were under pressure on Wednesday after saying it’s already seeing prospective buyers deterred by the war as the Los Angeles home builder cut its full-year guidance.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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