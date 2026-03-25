KB Home Aktie
WKN: 876635 / ISIN: US48666K1097
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25.03.2026 12:34:00
Leading home builder says the Iran war is already hurting housing market
KB Home shares were under pressure on Wednesday after saying it’s already seeing prospective buyers deterred by the war as the Los Angeles home builder cut its full-year guidance.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu KB Home
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23.03.26
|Ausblick: KB Home präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)