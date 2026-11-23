Leading Holdings Group Aktie
WKN DE: A2QK10 / ISIN: KYG5410P1000
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23.11.2026 10:03:22
Leading ice hockey nations, sponsors oppose Russia's return
Ice hockey's governing body says the impact of a court decision forcing it to reinstate Russia presents "significant practical and sporting challenges." Several leading nations say they won't play against Russian teams.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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