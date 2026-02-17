Leading Leasing Finance And Investment Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Leading Leasing Finance And Investment Company präsentierte in der am 14.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,33 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Leading Leasing Finance And Investment Company noch ein Gewinn pro Aktie von -0,020 INR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 570,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 622,2 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 92,8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at