Leading Leasing Finance And Investment Company präsentierte Quartalsergebnisse

Leading Leasing Finance And Investment Company gab am 14.05.2024 die Zahlen für das am 31.03.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,40 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,520 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 18,5 Millionen INR gegenüber 8,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,96 INR beziffert, während im Vorjahr 2,04 INR je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,06 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 49,73 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 36,02 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at