Leading Leasing Finance And Investment Company präsentierte Quartalsergebnisse

Leading Leasing Finance And Investment Company präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 INR gegenüber 0,110 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Leading Leasing Finance And Investment Company 554,5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 424,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 105,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,330 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 1,47 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 312,65 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at