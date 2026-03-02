02.03.2026 06:31:29

Leaguer (Shenzhen) Microelectronics A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Leaguer (Shenzhen) Microelectronics A präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,230 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 48,44 Prozent auf 88,1 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 170,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,140 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,580 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 34,38 Prozent zurück. Hier wurden 357,88 Millionen CNY gegenüber 545,42 Millionen CNY im Vorjahr generiert.

