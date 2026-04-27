Leaguer (Shenzhen) Microelectronics A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Leaguer (Shenzhen) Microelectronics A hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Leaguer (Shenzhen) Microelectronics A ein Ergebnis je Aktie von 0,080 CNY vermeldet.

Umsatzseitig standen 70,0 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 28,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Leaguer (Shenzhen) Microelectronics A 97,6 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at