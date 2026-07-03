PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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03.07.2026 10:12:00
Leak: Apple nutzt beim iPhone 18 Pro verschiedene Modems
Apple plant wohl, sein eigenes C2-Modem im iPhone 18 Pro einzubauen. Qualcomm gibt es nur für bestimmte Regionen, so Daten aus einem Leak bei Tata Electronics.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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