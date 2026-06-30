PRO HOLDINGS Aktie

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30.06.2026 13:16:00

Leak bei indischem Apple-Fertiger Tata: Details zum iPhone 18 Pro entfleucht

Cyberkriminelle haben sich Zugriff auf interne Server von Tata Electronics verschafft, einem der wichtigsten Apple-Fertiger. Betroffen: Daten zum iPhone 18 Pro.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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