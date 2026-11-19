Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
19.11.2026 19:30:01
Leaked files shine a harsh light on Deutsche Bank
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Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
12:27
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:16
|Deutsche Bank: Wie Carsten Maschmeyer zum Risikokunden wurde (Spiegel Online)
|
06:00
|Deutsche Bank executive was reprimanded over treatment of whistleblower (Financial Times)
|
19.11.26
|Leaked files shine a harsh light on Deutsche Bank (Financial Times)
|
19.11.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
19.11.26
|XETRA-Handel LUS-DAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|29,43
|-1,34%
|Shine Corporate Ltd
|0,33
|-3,55%
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