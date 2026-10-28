LEAP India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

LEAP India hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,551 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 2,12 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at