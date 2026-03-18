Leap Therapeutics präsentierte Quartalsergebnisse

Leap Therapeutics hat am 16.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,92 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,070 USD, nach -1,810 USD im Vorjahresvergleich.

Redaktion finanzen.at