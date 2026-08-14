Leap Therapeutics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Leap Therapeutics hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Leap Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,400 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at