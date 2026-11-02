Lear Aktie
WKN DE: A0YERL / ISIN: US5218652049
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02.11.2026 17:56:52
Lear Analysts Slash Their Forecasts Following Q3 Results
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