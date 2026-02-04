Lear Aktie

Lear für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YERL / ISIN: US5218652049

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 12:56:50

Lear Earnings Fall In Q4; Guides FY26; Shares Rise In Pre-market

(RTTNews) - Lear Corp. (LEA), an automotive technology supplier, on Wednesday reported its net income declined despite higher sales in the fourth quarter compared with the previous year.

For the fourth quarter, Net income attributable to the company declined to $82.7 million from $88.1 million in the previous year.

Earnings per share were $1.58 versus $1.61 last year.

Adjusted net income attributable to the company increased to $179.2 million from $161 million in the prior year.

Adjusted earnings per share were $3.41 versys $2.94 last year.

On average, 11 analysts had expected the company to report $2.08 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

Net sales increased to $5.99 billion from $5.71 billion in the previous year.

Further, the company expected full-year 2026 net sales to be $23.210 billion and $24.010 billion

Adjusted EBITDA is anticipated to be between $1.030 billion and $1.200 billion for the full year 2026.

In the pre-market trading, Lear is 3.32% higher at $123.57 on the New York Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lear Corp

mehr Nachrichten

Analysen zu Lear Corp

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Lear Corp 114,00 12,87% Lear Corp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen