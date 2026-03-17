Lear Aktie
WKN DE: A0YERL / ISIN: US5218652049
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17.03.2026 18:25:25
Lear EVP and President Sells 7,133 Shares for $967,000
Frank C Orsini, EVP and President of Seating at Lear Corporation (NYSE:LEA), reported the sale of 7,133 shares of common stock for a transaction value of approximately $967,000 on Feb. 26, 2026, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($135.50); post-transaction value is $2,234,070.90 using trade-date close price.1-year price change calculated using Feb. 26, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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