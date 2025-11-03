Lear gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lear veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 5,68 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,58 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at