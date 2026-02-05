Lear verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lear lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,58 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 5,99 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,71 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,15 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 23,26 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 23,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at