|
05.02.2026 06:31:28
Lear verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Lear lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,58 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 5,99 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,71 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,15 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 23,26 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 23,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.