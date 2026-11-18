RENT CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A41A18 / ISIN: JP3981550001
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18.11.2026 23:30:09
Leaseholders in England and Wales to have ground rent capped in 2028
Housing minister hails ‘historic moment’ as he publishes bill to eventually ban almost all new leasehold properties
Leaseholders in England and Wales will have their ground rent capped in 2028, the housing minister has said as he publishes a bill that will eventually ban virtually all new leasehold properties.
Matthew Pennycook will introduce the government’s leasehold reform bill on Thursday, including measures to cap charges, end the sale of new leasehold flats and make it easier to extend and buy out leases.Continue reading...
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