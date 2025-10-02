grenke Aktie
WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30
02.10.2025 07:37:39
Leasinganbieter grenke auf Wachstumskurs dank Neugeschäft
Nach Abzug der Kosten blieb zudem mehr übrig als im Jahr zuvor. Der entsprechende Deckungsbeitrag 2 stieg um 3,3 Prozent auf 129,9 Millionen Euro. Die entsprechende Marge sank jedoch von 17,0 Prozent auf 16,6 Prozent und lag damit den Angaben zufolge noch leicht über dem Jahresziel von 16,5 Prozent.
Die hauseigene grenke Bank vermeldete ein stabiles Geschäft. Zum Stichtag 30. September summierten sich die Einlagen der Kunden auf knapp 2,2 Milliarden Euro nach 2,23 Milliarden Euro zum Jahreswechsel, wie es hieß. Das Kreditneugeschäft, welches im Wesentlichen das Mikrokreditgeschäft beinhaltet, stieg auf 10,2 Millionen Euro an, nach 9,6 Millionen Euro im Vorjahr. Die ausführlichen Zahlen will grenke am 13. November veröffentlichen.
BADEN-BADEN (dpa-AFX)
