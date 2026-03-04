|
04.03.2026 21:53:38
Leavitt: Kein Einsatz von US-Bodentruppen im Iran geplant
WASHINGTON (dpa-AFX) - Ein Einsatz von US-Bodentruppen im Iran ist nach Angaben des Weißen Hauses derzeit nicht geplant. "Sie sind derzeit nicht Teil des Plans für diese Operation", sagte Regierungssprecherin Karoline Leavitt auf Nachfrage bei einer Pressekonferenz. Zugleich wollte sie eine solche Option grundsätzlich nicht ausschließen. Man werde dem Präsidenten als Oberbefehlshaber "keine militärischen Optionen vom Tisch nehmen".
Die USA führen derzeit Luftangriffe gegen Tausende Ziele im Iran durch. Dadurch sollen nach Angaben der Regierung unter anderem Irans Raketen- und Drohnenkapazitäten sowie militärische Infrastruktur zerstört werden./hae/DP/jha
