TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|
09.01.2026 10:47:21
Lebanon: TotalEnergies enters Block 8 offshore exploration permit
Download the Press ReleaseParis, January 9, 2026 – TotalEnergies (35%, operator) and its partners Eni (35%) and QatarEnergy (30%) have signed an agreement with the Lebanese government to enter Block 8 exploration permit offshore Lebanon.Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
