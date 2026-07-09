Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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09.07.2026 10:25:00
Leben auf dem Mars: In diesem Spiel müssen Sie klüger planen als Elon Musk
Das Wissenschaftsmagazin Nature bietet ein Spiel an, bei dem man den Mars für menschliches Leben umformt. Dahinter steckt sogar mehr als nur kurzweiliger Spaß.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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