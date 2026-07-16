Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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16.07.2026 10:36:42
Lebenslauf von Dorothea von Boxberg, ab 1. September 2026 Mitglied des Vorstands der BMW AG, Personal und Immobilien, Arbeitsdirektorin
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