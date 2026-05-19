FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D5 / ISIN: DE000A3E5D56
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19.05.2026 06:37:00
Lebensmittel: Foodwatch findet zu hohe Mengen an Pestiziden in Kreuzkümmel von Lidl und Fuchs
Die Verbraucherorganisation Foodwatch hat in der EU unerlaubte Pflanzenschutzmittel in Supermarkt-Produkten gefunden. Zwei Kreuzkümmelpulver sollen die geltenden Grenzwerte gerissen haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Nachrichten zu FUCHS SE
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06:37
|Lebensmittel: Foodwatch findet zu hohe Mengen an Pestiziden in Kreuzkümmel von Lidl und Fuchs (Spiegel Online)
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