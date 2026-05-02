Energie Holdings Aktie
WKN DE: A1XEDG / ISIN: US29271Y1064
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02.05.2026 05:34:28
Lebensmittel und Energie teurer: Wirtschaftsweise Schnitzer: Die schlimmsten Folgen des Iran-Krieges kommen noch
Die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, stellt die Deutschen auf steigende Preise als Folge des Nahost-Konfliktes ein. Der Staat könne nicht "den Sommerurlaub durch Schulden auf Kosten unserer Kinder subventionieren", mahnt die Ökonomin.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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