LEC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

LEC stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 25,08 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,48 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 17,12 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at