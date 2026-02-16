LEC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

LEC hat am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 32,65 JPY gegenüber 17,11 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat LEC im vergangenen Quartal 18,48 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LEC 17,96 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at