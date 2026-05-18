LEC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LEC lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,88 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,33 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,37 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,66 Milliarden JPY umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 91,22 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LEC 52,82 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,00 Prozent auf 68,29 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 66,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at