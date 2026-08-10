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10.08.2026 06:31:29
LECIP gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
LECIP lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 39,03 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte LECIP -26,020 JPY je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 73,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,09 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,51 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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