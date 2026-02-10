LECIP legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

LECIP präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 72,97 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 36,03 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,18 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 5,43 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at