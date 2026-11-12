LECIP stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LECIP hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 7,67 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 11,44 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat LECIP mit einem Umsatz von insgesamt 4,64 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,88 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at